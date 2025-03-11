Папа продовжує лікування та завдяки відеотрансляції бере участь у реколекціях

Беручи до уваги стабілізацію стану, ввечері не планується публікація медичного бюлетеня, а лише загальна інформація від пресслужби Святого Престолу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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«Папа сьогодні вранці продовжив приписану терапію, як фармакологічну, так і дихальну й рухову фізіотерапію», – повідомила опівдні, 11 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу, інформуючи про черговий день перебування Папи Франциска в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі. Після того, як у понеділок ввечері зазначалося про консолідацію покращення стану, яке проявилося протягом останніх днів, вранці було повідомлено, що також і ця ніч минула спокійно, й Святіший Отець прокинувся приблизно о 8:00.

Повідомляється також, що й сьогодні вранці він вислухав реколекційну проповідь о. Роберто Пазоліні, єднаючись за допомогою відеотрансляції з учасниками духовних вправ Римської курії, які відбуваються у залі Павла VI у Ватикані. Після цього він молився у каплиці, розташованій поруч з його палатою.

Пресслужба Святого Престолу інформує, що сьогодні не буде публікації медичного бюлетеня, але журналістам буде подано деяку загальну інформацію.

Як стало відомо, Папа почувається добре, зберігаючи хороший настрій. Водночас, лікарі залишаються стриманими в надаванні оцінки складності клінічної картини.