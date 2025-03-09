Чергова ніч Папи Франциска у лікарні минула спокійно

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, що четверта ніч із суботи на неділю, яку Папа Франциск провів у лікарні, минула спокійно. Папа єднатиметься з учасниками духовних вправ для Римської курії, які розпочинаються сьогодні ввечері.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ніч була спокійною, Папа відпочиває. Про це вранці, 9 березня 2025 р., повідомила преслужба Святого Престолу, інформуючи про 23-ю ніч, яку Папа Франциск провів у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, куди він був госпіталізований 14 лютого після лікування в домашніх умовах бронхіту і де йому було діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а згодом – двосторонню пневмонію.

Як і планувалося, після високопотокової кисневої терапії вдень за допомогою носових канюль, Папа вночі перейшов на неінвазійну механічну вентиляцію легень.

Як зазначає пресслужба Святого Престолу, Святіший Отець слідкуватиме за духовними вправами, які розпочнуться сьогодні ввечері у Ватикані, духовно єднаючись з Римською курією. Текст роздумів з нагоди молитви «Ангел Господній» буде поширений опівдні через пресслужбу Святого Престолу.