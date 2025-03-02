Папа в лікарні: ніч проминула спокійно

Чергова ніч, яку Папа Франциск провів у лікарні, минула спокійно. Більше деталей буде повідомлено протягом дня. Опівдні буде опублікований текст Святішого Отця з нагоди молитви «Ангел Господній».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Читай також 01/03/2025 Стан Папи залишається стабільним, бронхоспазм не повторювався Протягом дня Папа чергував механічну неінвазійну вентиляцію легень із довготривалими періодами високопотокової кисневої терапії, а також проводив дихальну фізіотерапію. Прогноз ...

Ніч була спокійною, Папа ще відпочиває. Про це у неділю, 2 березня 2025 р., вранці повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про чергову ніч, яку Папа Франциск провів у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Святішого Отця залишається стабільним. Він протягом дня чергував неінвазійну механічну вентиляцію легень з тривалими періодами високопотокової кисневої терапії. У нього не фіксувалося підвищення температури, не виявлено лейкоцитозу, гемодинамічні показники завжди були стабільними. Він продовжує самостійно харчуватися і регулярно проходить респіраторну фізіотерапію. Протягом дня не було жодного повторного епізоду бронхоспазму. Нагадаємо, що у п’ятницю в Папи стався приступ бронхоспазму, що призвів до погіршення респіраторних показників, через що виникла необхідність у вентиляції легень.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, з нагоди проказування молитви «Ангел Господній» буде оприлюднено роздуми та звернення Папи Франциска до вірних.