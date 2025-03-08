Папа в лікарні: триває терапія, «Ангел Господній» як попередніми неділями

Після публікації медичного бюлетеня в четвер увечері, в якому зазначалося, що стан Папи, госпіталізованого з пневмонією, стабілізувався, пресслужба Святого Престолу інформує про те, що він продовжує приписану терапію. Публікація детальнішої медичної інформації запланована на суботній вечір.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Сьогодні вранці Папа продовжив приписану терапію, що включає рухову фізіотерапію. Таку інформацію опівдні в суботу, 8 березня 2025 р., поширила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано двосторонню пневмонію. Вранці було повідомлено про те, що чергова ніч у лікарні пройшла спокійно.

Як повідомлялося у четвер ввечері, в зв’язку з тим, що стан Святішого Отця стабілізувався й у нього більше не було приступів дихальної недостатності, публікація детальнішої медичної інформації запланована на вечір суботи. В п’ятницю ввечері пресслужба Святого Престолу повідомляла лише про те, що ситуація залишається стабільною в контексті складної картини, а прогноз залишається стриманим. День минув між відпочинком, молитвою та терапією, в тому числі респіраторною фізіотерапією. Вранці Папа провів 20 хвилин у невеликій каплиці біля своєї палати та присвятив трохи часу праці. Згідно з планом лікування, вдень Святіший Отець отримує високопотокову кисневу терапію через назальні канюлі, а вночі проводиться неінвазійна механічна вентиляція легень.

Ватиканська пресслужба також інформує про те, що роздуми Папи з нагоди недільної молитви «Ангел Господній» будуть поширені в такий спосіб, як і попередніми неділями після госпіталізації.