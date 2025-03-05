Папа в лікані: стабільний стан; у палаті звершено обряди Попільної середи

Нових приступів протягом дня не було, посилено дихальну та активно-рухову фізіотерапію. Папа знову почав працювати та зателефонував на парафію в Газі.

Vatican News

Сьогодні стан Святішого Отця залишався стабільним, без жодних епізодів дихальної недостатності. Як і планувалося, протягом дня він отримував високопотокову кисневу терапію, а вночі буде відновлено неінвазивну штучну вентиляцію легень. Про це ввечері, 5 березня 2025 р., повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває в лікарні, де лікується від пневмонії.

У повідомленні зазначається, що посилено дихальну та активно-рухову фізіотерапію і що Святіший Отець увесь день провів у кріслі. Однак, беручи до уваги складність клінічної картини, прогноз залишається невизначеним.

Вранці у палаті Папи було здійснено обряди початку Великого Посту: благословення попелу, який священнослужитель опісля наклав на чоло Святішого Отця, після чого він прийняв Святе Причастя. Опісля Папа присвятив деякий час трудовій діяльності. Також вранці він зателефонував до о. Ґабріеля Романеллі, настоятеля парафії Святої Родини в Газі. Після обіду Святіший Отець чергував працю й відпочинок.