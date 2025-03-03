Папа в лікарні: два епізоди гострої дихальної недостатності
Vatican News
Сьогодні Святіший Отець мав два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. В зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії з огляду на необхідність відсмоктування великої кількості виділень. Про це ввечері, 3 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу.
Як зазначається в повідомленні, у другій половині дня було відновлено неінвазивну механічну вентиляцію легень. Святіший Отець весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом. Прогноз залишається стриманим.
Нагадаємо, що Папа Франциск був госпіталізований до римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі 14 лютого з інфекцією дихальних шляхів. Згодом у нього виявлено двосторонню пневмонію, а в п’ятницю, 28 лютого, стався епізод бронхоспазму.