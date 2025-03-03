Папа в лікарні: два епізоди гострої дихальної недостатності

Це сталося через накопичення слизу. Було відновлено неінвазійну механічну вентиляцію легень. Папа ввесь час залишався притомним.

Vatican News

Сьогодні Святіший Отець мав два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. В зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії з огляду на необхідність відсмоктування великої кількості виділень. Про це ввечері, 3 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу.

Як зазначається в повідомленні, у другій половині дня було відновлено неінвазивну механічну вентиляцію легень. Святіший Отець весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом. Прогноз залишається стриманим.

Нагадаємо, що Папа Франциск був госпіталізований до римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі 14 лютого з інфекцією дихальних шляхів. Згодом у нього виявлено двосторонню пневмонію, а в п’ятницю, 28 лютого, стався епізод бронхоспазму.