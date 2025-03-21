Стан Папи стабільний, фіксуються подальші покращення

Лікарі ще не прогнозують коли Папа, який від 14 лютого перебуває в лікарні, буде виписаний. Його дні минають між терапією, молитвою та деякою працею. Відвідувачів він не приймає.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Стан Папи залишається стабільним. Далі спостерігаються невеликі покращення щодо дихання та моторики. Про це ввечері, 21 березня 2025 р., повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де лікується від двосторонньої пневмонії.

З огляну на стабільність стану в ці дні не публікується медичний бюлетень, наступний з’явиться не раніше понеділка. Тим часом пресслуба надає загальну інформацію. Зокрема, у п’ятницю ввечеріповідомляється, що Папі вже не роблять вночі штучну вентиляцію легенів за допомогою маски, а проводять високопотокову оксигенацію за допомогою носових канюль, а вдень високопотокову оксигенацію застосовують дедалі рідше.

Зазначається, що лікарі поки що не дають жодних вказівок щодо того, коли Папа буде виписаний з лікарні. Його дні минають між терапіями, молитвою та деякою роботою, він не приймає відвідувачів.

Поки що заплановано, що роздуми на недільну молитву «Ангел Господній» будуть опубліковані так, як і в попередні неділі. У разі змін, пресслужба повідомить про них завтра.

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