Папа в лікарні: стан стабільний, механічна вентиляція легень більше не потрібна

Папа продовжує кисневу терапію, гарячка відсутня. Прогноз залишається невизначеним.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Сьогодні загальний клінічний стан Святішого Отця залишався стабільним, Папа не потребував неінвазивної штучної вентиляції легень, а лише високопотокової оксигенотерапії, у нього не спостерігається підвищення температури. Про це ввечері, 2 березня 2025 р., повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, підсумовуючи третю неділю, яку Святіший Отець провів у лікарні, де він був госпіталізований 14 лютого. Як зазначається у повідомленні, беручи до уваги складну клінічну картину, прогноз лікарів залишається стриманим.

Пресслужба Святого Престолу інформує також про те, що вранці Папа Франциск взяв участь у Святій Месі разом з тими, хто цими днями піклується про нього, після чого протягом дня чергував відпочинок і молитву.