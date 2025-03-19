Стан Папи покращується, вже нема потреби у вентиляції легень

З нагоди урочистості Святого Йосифа Папа співслужив Святу Месу.

Vatican News

Підтверджено, що клінічний стан Святішого Отця покращується. Папа припинив неінвазивну механічну вентиляцію легень, а також знизилася потреба у високопотоковій кисневій терапії. Про це ввечері, 19 березня 2025 р. повідомила пресслужба Святого Престолу.

У повідомленні зазначається, що прослідковується прогрес рухової та дихальної фізіотерапії. Сьогодні вранці, в урочистість Святого Йосифа, Святіший Отець співслужив Святу Месу.