Папа: стабільний стан в рамках складної клінічної картини

Папа Франциск, госпіталізований чотири тижні тому, завершив у лікарні духовні вправи, присвячуючи дні, окрім терапії, слуханню реколекційних конференцій з Ватикану, поглибленій молитві та відпочинкові. Лікарі оцінюють його стан як стабільний, але загальна клінічна картина залишається складною.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Рівно чотири тижні тому, 14 лютого 2025 р., Папа Франциск був госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі після понад тижневого лікування бронхіту в домашніх умовах. У лікарні йому було діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а згодом – двосторонню пневмонію. Процес госпіталізації також супроводжувався епізодами дихальної недостатності та бронхоспазму, але протягом останніх днів лікарі, які тривалий час були стриманими в прогнозах, говорять про поступове покращення.

У четвер, 13 березня, Папа Франциск зустрів дванадцятиріччя свого понтифікату в умовах госпіталізації. День минув, як і попередні: Святіший Отець вислухав конференції-медитації о. Роберто Пазоліні, які транслювалися з Ватикану, виголошені в рамках духовних вправ Римської курії, молився у каплиці, розташованій поруч з палатою, а також проходив приписані терапевтичні процедури. Як відомо, вночі йому роблять неінвазійну механічну вентиляцію легень, а вдень він отримує високопотокову кисневу терапію через носові канюлі. Після обіду медичний персонал приніс торт, щоб разом з Папою відсвяткувати 12-річчя понтифікату. Згідно з інформацією, яку ввечері поширила ватиканська пресслужба, його стан залишається стабільним в рамках складної клінічної картини.

Вранці, 14 березня, пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що чергова ніч Святішого Отця в лікарні минула спокійно. Опівдні надійшло повідомлення про те, що цього ранку Папа вислухав заключну реколекційну конференцію-медитацію та продовжує приписане лікування, зокрема, рухову фізіотерапію. Підтверджується стабільність клінічної картини, а ввечері очікується оприлюднення чергового медичного бюлетеня.