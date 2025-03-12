Госпіталізація Папи: терапія, відпочинок і молитва

Протягом цього тижня дні Папи Франциска в лікарні минають у посиленій молитві. Він проводить терапевтичні процедури та бере участь духовних вправах Римської курії за допомогою відеотрансляції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вже майже місяць Папа Франциск перебуває у лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, в якій він був госпіталізований 14 лютого 2025 р. після лікування в домашніх умовах бронхіту, й де йому було діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а згодом – двосторонню пневмонію.

Цими днями надійшло повідомлення про те, що його стан стабілізувався, відбувається поступове покращення, хоча загальна картина залишається складною. Оприлюднення чергового медичного бюлетеня очікується у середу ввечері.

Преслужба Святого Престолу повідомила вранці 12 березня про те, що чергова ніч в лікарні минула спокійно. Згодом було повідомлено, що як і попередніми днями, Папа вислухав конференцію-медитацію о. Роберто Пазоліні, яку той виголосив у залі Павла VI у Ватикані для працівників Римської курії, а також продовжує приписану дихальну та рухову фізіотерапію. Решту часу він присвячує відпочинкові та молитві. На період духовних вправ призупинена праця, Святіший Отець не приймає відвідувачів. Тому також цієї середи не публікувалася катехиза з нагоди загальної аудієнції.