Папа в лікарні: терапія та дистанційна участь у духовних вправах

Чергова ніч пройшла спокійно, ситуація виглядає стабільною в рамках складної клінічної картини. Ввечері очікується публікація медичного бюлетеня.

Vatican News

У понеділок, 10 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що чергова ніч Папи Франциска в лікарні, де він перебуває від 14 лютого, минула спокійно. Опівдні надійшла інформація про те, що прокинувшись, він продовжує терапію. Як і попередніми днями, після нічної штучної неінвазійної вентиляції легень, удень він отримує високопотоковий кисень через назальні канюлі.

Також і сьогодні вранці Святіший Отець, сидячи у кріслі, за посередництвом телеекрану слідував за другою конференцією в рамках духовних вправ Римської курії, що відбуваються у залі Павла VI у Ватикані, духовно єднаючись із учасниками. Пресслужба Святого Престолу додає, що починаючи від третьої конференції, яка відбудеться сьогодні о 17:00, всі бажаючі зможуть слідкувати за ними завдяки трансляції через портал Vatican News, а приблизно о 18:00 в залі Павла VI буде молитва Розарію за здоров’я Папи.

Святіший Отець поінформований про повені, які уразили Аргентину, та висловлює свою близькість усім постраждалим.

Ситуація виглядає стабільною в рамках складної клінічної картини, тому прогноз залишається невизначеним. Ввечері очікується публікація медичного бюлетеня, який з огляду на стабільну клінічну картину, не публікувався напередодні.