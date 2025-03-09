Папа: Свята Меса в лікарні та участь у реколекціях через відеозв’язок

Стан Папи демонструє поступове покращення, однак з огляду на складну картину лікарі не поспішають з прогнозами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Ситуація виглядає стабільною, з невеликими поступовими покращеннями, як повідомлялося у вчорашньому медичному бюлетені, але, тим не менш, вона залишається складною і спонукає лікарів бути обережними з прогнозами. Про це у неділю, 9 березня 2025 р., ввечері, повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про черговий день, який Папа Франциск провів у лікарні.

Зазначається, що Святіший Отець продовжує лікування, а також дихальну та рухову фізіотерапію. Він дотримується приписаної лікарями дієти, що включає також тверду їжу. Згідно з програмою лікування, після оксиногенотерапії вдень за допомогою носових канюль, уночі Папа знову буде переведений на неінвазійну механічну вентиляцію легень.

Сьогодні вранці Святіший Отець прийняв у палаті кардинала П’єтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, та Заступника із загальних питань архиєпископа Едґара Пенья Парру, а також взяв участь у Святій Месі разом з тими, хто йому допомагає протягом цих днів.

Ввечері Папа Франциск за посередництвом відеотрансляції слухав конференцію, яку в залі Павла VI у Ватикані виголосив Проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні в рамках духовних вправ Римської курії, духовно єднаючись з їх учасниками.

Публікація медичного бюлетеня, який сьогодні не поширювався з огляду на стабільний стан Святішого Отця, запланована на вечір понеділка.