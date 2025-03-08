Папа в лікарні: поступове незначне покращення

Стан свідчить про добру відповідь на терапію. Прогноз залишається стриманим. Сьогодні вранці Папа Франциск молився в каплиці, а в другій половині дня чергував відпочинок з роботою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Клінічний стан Святішого Отця протягом останніх кількох днів залишається стабільним, а отже, свідчить про добру реакцію на терапію. Відтак спостерігається поступове, незначне покращення. Про це у суботу, 8 березня 2025 р., ввечері повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про черговий день перебування Папи Франциска в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, в якій він був госпіталізований 14 лютого і тепер лікується від пневмонії.

У повідомленні зазначається, що у Папи не підвищується температура, покращився газообмнін, залишаються стабільними показники аналізів крові. З метою закріпити також і наступними днями ці початкові покращення, лікарі завбачливо зберігають поки що стриманий прогноз.

Сьогодні вранці, після прийняття Святого Причастя, Святіший Отець усамітнився на молитві в каплиці приватної палати, а в другій половині дня чергував відпочинок з роботою.