Стан Папи стабілізувався, протягом дня він чергує працю, молитву і відпочинок

Клінічний стан залишався стабільним у порівнянні з попередніми днями, без епізодів кризу, без лихоманки. Прогноз все ще залишається невизначеним.

Vatican News

Клінічний стан Святішого Отця залишається стабільним у порівнянні з попередніми днями. Також і сьогодні у нього не було жодного епізоду дихальної недостатності. Про це ввечері, 6 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про 21-й день перебування Папи Франциска в лікарні.

У повідомленні зазначається, що Святіший Отець з позитивними результатами продовжує курс дихальної та рухової фізіотерапії. Його гемодинамічні показники та аналізи крові залишаються стабільними. Лихоманки немає. Лікарі поки що зберігають стриманий прогноз. Зважаючи на стабільну клінічну картину, наступний медичний бюлетень буде опублікований у суботу. Однак пресслужба Святого Престолу інформуватиме в загальних словах про його стан.

Повідомлено також, що сьогодні Святіший Отець як вранці, так і після обіду, певний час присвячував праці, чергуючи її з відпочинком і молитвою, а перед обідом прийняв Святе Причастя.