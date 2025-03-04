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Per la polmonite del Papa possibile legame con il sovrappeso
ПАПА

Стан Папи стабільних, нових приступів не було

Як інформує пресслужба Святого Престолу, залишаються стабільними клінічні показники Папи Франциска, який госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Vatican News

Сьогодні стан Святішого Отця залишався стабільним. Про це ввечері, 4 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, зазначаючи, що у нього не було епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазму, а також не фіксувалося підвищення температури тіла, він завжди притомний, співпрацює з терапією та зорієнтований.

Як вже було сказано раніше, сьогодні його перевели на високопотокову кисневу терапію та проводили респіраторну фізіотерапію, однак ввечері, згідно з планом, буде відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень до завтрашнього ранку. Прогноз залишається стриманим.

Як зазначається, протягом дня Папа чергував молитву з відпочинком, а вранці прийняв Святе Причастя.

Як стало відомо, також стабільна клінічна картина в тому що стосується показників роботи серця, нирок та аналізів крові. Частота бронхоспазмів не є несподіваною в контексті такої пневмонії, як у Папи. Водночас, загальна ситуація залишається складною.

04 березня 2025, 20:37

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