Стан Папи стабільних, нових приступів не було

Як інформує пресслужба Святого Престолу, залишаються стабільними клінічні показники Папи Франциска, який госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Vatican News

Сьогодні стан Святішого Отця залишався стабільним. Про це ввечері, 4 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, зазначаючи, що у нього не було епізодів дихальної недостатності чи бронхоспазму, а також не фіксувалося підвищення температури тіла, він завжди притомний, співпрацює з терапією та зорієнтований.

Як вже було сказано раніше, сьогодні його перевели на високопотокову кисневу терапію та проводили респіраторну фізіотерапію, однак ввечері, згідно з планом, буде відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень до завтрашнього ранку. Прогноз залишається стриманим.

Як зазначається, протягом дня Папа чергував молитву з відпочинком, а вранці прийняв Святе Причастя.

Як стало відомо, також стабільна клінічна картина в тому що стосується показників роботи серця, нирок та аналізів крові. Частота бронхоспазмів не є несподіваною в контексті такої пневмонії, як у Папи. Водночас, загальна ситуація залишається складною.