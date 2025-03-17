Стан Папи покращується завдяки добрій реакції на терапію

Черговий день у лікарні пройшов, чергуючи відпочинок, молитву та деяку працю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Стан Папи стабільний з незначними покращеннями завдяки респіраторній та руховій фізіотерапії. Про це ввечері, 17 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила журналістам, підсумовуючи черговий день, який Папа Франциск провів у лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, в якій він був госпіталізований 14 лютого і де тепер лікується від двосторонньої пневмонії.

Пресслужба інформує, що Святіший Отець вже менше вдається до високопоточної оксигенації через носові канюлі і часом може обходитися без оксигенотерапії. Вночі застосовується неінвазивна механічна вентиляція легень. Набряк руки, який видно на фото, зробленому і опублікованому напередодні, пов'язаний з обмеженою рухливістю, але вже сьогодні він покращився.

Зазначається, що день Папа провів між молитвою, відпочинком та деякою роботою. Публікація наступного медичного бюлетеня запланована на середу, а у вівторок ввечері пресслужба, як і сьогодні, надасть журналістам загальну інформацію.