Стан Папи покращується завдяки добрій реакції на терапію
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Стан Папи стабільний з незначними покращеннями завдяки респіраторній та руховій фізіотерапії. Про це ввечері, 17 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила журналістам, підсумовуючи черговий день, який Папа Франциск провів у лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, в якій він був госпіталізований 14 лютого і де тепер лікується від двосторонньої пневмонії.
Пресслужба інформує, що Святіший Отець вже менше вдається до високопоточної оксигенації через носові канюлі і часом може обходитися без оксигенотерапії. Вночі застосовується неінвазивна механічна вентиляція легень. Набряк руки, який видно на фото, зробленому і опублікованому напередодні, пов'язаний з обмеженою рухливістю, але вже сьогодні він покращився.
Зазначається, що день Папа провів між молитвою, відпочинком та деякою роботою. Публікація наступного медичного бюлетеня запланована на середу, а у вівторок ввечері пресслужба, як і сьогодні, надасть журналістам загальну інформацію.