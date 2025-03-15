Стан Папи поступово покращується, ще потрібне лікування в стаціонарі

Поступово зменшується необхідній у штучній вентиляції легень в нічний період. Підтверджуються покращення, продемонстровані протягом останнього тижня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Клінічний стан Святішого Отця залишається стабільним, підтверджуючи прогрес, продемонстрований протягом останнього тижня. Про це ввечері, 15 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який вже місяць перебуває у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

У повідомленні зазначається, що триває високопотокова киснева терапія, поступово зменшуючи потребу в неінвазійній механічній вентиляції легень у нічний час. Святіший Отець все ще потребує стаціонарної медикаментозної терапії, рухової та дихальної фізіотерапії. Ці види терапії наразі демонструють подальше поступове покращення.

Крім того, журналістам повідомлено про те, що сьогоднішній день Папа провів, чергуючи лікування, молитву та відпочинок, а також трохи працював. Текст роздумів з нагоди молитви «Ангел Господній» у неділю буде поширений так само, як і попередніми неділями. Наступний медичний бюлетень планується оприлюднити у вівторок або в середу, але пресслужба й надалі даватиме журналістам щовечора загальну інформацію.