Папа в лікарні: покращення стабілізувалося, потрібні ще кілька днів стаціонару

Покращення, яке спостерігалося в попередні дні, закріпилося. Сьогодні Папа зміг взяти участь у реколекціях через відеозв'язок, а також прийняв Святе Причастя, провівши час на молитві в каплиці при приватній палаті.

Vatican News

Стан здоров'я Святішого Отця залишається стабільним. Покращення, яке спостерігалося в попередні дні, закріпилося, що підтверджується як результатами аналізів крові, так і клінічними ознаками та доброю реакцією на фармакологічну терапію. З цих причин лікарі сьогодні вирішили сформулювати прогноз. Про це ввечері, 10 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу.

Однак, як зазначається, зважаючи на складність клінічної картини та серйозні інфекційні показники, виявлені при госпіталізації, необхідно буде ще кілька днів продовжувати фармакологічну медикаментозну терапію в умовах стаціонару. Нагадаємо, що Папа Франциск перебуває лікарні від 14 лютого.

Сьогодні вранці Святіший Отець зміг взяти участь за посередництвом відеозв’язку в духовних вправах, що відбуваються у залі Павла VI у Ватикані, після чого прийняв Святе Причастя та провів час на молитві в каплиці при приватній палаті. У другій половині дня він знову приєднався до духовних вправ Римської курії, а протягом дня чергував молитву і відпочинок.

Таким чином, з’явилися позитивні ознаки в перебігу хвороби, які, тим не менш, слід сприймати обережно і розсудливо, оскільки пневмонія ще не пройшла. Клінічна картина залишається складною, хоча безпосередньої небезпеки вже немає.