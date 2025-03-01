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Pope Francis continues treatment at Gemelli Hospital in Rome
ПАПА

Стан Папи залишається стабільним, бронхоспазм не повторювався

Протягом дня Папа чергував механічну неінвазійну вентиляцію легень із довготривалими періодами високопотокової кисневої терапії, а також проводив дихальну фізіотерапію. Прогноз залишається невизначеним.

Vatican News

Терапія і молитва. Так минув черговий день госпіталізації Папи Франциска.

Як повідомила журналістів у суботу, 1 березня 2025 р., ввечері пресслужба Святого Престолу, стан Святішого Отця залишається стабільним. Він протягом дня чергував неінвазійну механічну вентиляцію легень з тривалими періодами високопотокової кисневої терапії, завжди демонструючи добру реакцію газового обміну. Святіший Отець не мав гарячки, у нього не виявлено лейкоцитозу. Його гемодинамічні показники завжди залишалися стабільними. Він продовжує самостійно харчуватися і регулярно проходить респіраторну фізіотерапію, активно співпрацюючи з медичним персоналом. Протягом дня не було жодного повторного епізоду бронхоспазму.

У повідомленні зазначається, що Святіший Отець притомний і зорієнтований. У другій половині дня він прийняв Святе Причастя, після чого присвятив час молитві. Прогноз залишається стриманим.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що після обіду в п’ятницю у Папи трапився одиночний епізод бронхоспазму. Святіший Отець був госпіталізований 14 лютого після лікування бронхіту в домашніх умовах. У нього було діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а згодом виявлено двосторонню пневмонію.

01 березня 2025, 19:10

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