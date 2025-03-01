Стан Папи залишається стабільним, бронхоспазм не повторювався

Протягом дня Папа чергував механічну неінвазійну вентиляцію легень із довготривалими періодами високопотокової кисневої терапії, а також проводив дихальну фізіотерапію. Прогноз залишається невизначеним.

Vatican News

Терапія і молитва. Так минув черговий день госпіталізації Папи Франциска.

Як повідомила журналістів у суботу, 1 березня 2025 р., ввечері пресслужба Святого Престолу, стан Святішого Отця залишається стабільним. Він протягом дня чергував неінвазійну механічну вентиляцію легень з тривалими періодами високопотокової кисневої терапії, завжди демонструючи добру реакцію газового обміну. Святіший Отець не мав гарячки, у нього не виявлено лейкоцитозу. Його гемодинамічні показники завжди залишалися стабільними. Він продовжує самостійно харчуватися і регулярно проходить респіраторну фізіотерапію, активно співпрацюючи з медичним персоналом. Протягом дня не було жодного повторного епізоду бронхоспазму.

У повідомленні зазначається, що Святіший Отець притомний і зорієнтований. У другій половині дня він прийняв Святе Причастя, після чого присвятив час молитві. Прогноз залишається стриманим.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що після обіду в п’ятницю у Папи трапився одиночний епізод бронхоспазму. Святіший Отець був госпіталізований 14 лютого після лікування бронхіту в домашніх умовах. У нього було діагностовано полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а згодом виявлено двосторонню пневмонію.