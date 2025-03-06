Госпіталізація Папи: ніч минула спокійно

Чергова ніч Папи Франциска в лікарні минула спокійно. Напередодні повідомлялося про те, що його стан дещо стабілізувався, він почав чергувати відпочинок з працею, але ситуація залишається складною.

Vatican News

У четвер, 6 березня 2025 р., вранці, інформуючи журналістів про стан Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, пресслужба Святого Престолу повідомила: ніч проминула спокійно, Папа ще відпочиває.

Напередодні ввечері повідомлялося про те, що протягом дня стан Святішого Отця залишався стабільним, без жодних епізодів дихальної недостатності. Як і планувалося, протягом дня він отримував високопотокову кисневу терапію, а вночі було відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень.

У повідомленні зазначалося, що посилено дихальну та активно-рухову фізіотерапію і що Святіший Отець увесь день провів у кріслі. Після обіду він чергував працю й відпочинок. Однак, беручи до уваги складність клінічної картини, прогноз залишається невизначеним.

Як стверджують, пневмонія Папи протікає за нормальним перебігом такої хвороби в процесі лікування. Папа реагує на терапію, його настрій залишається хорошим. Лікарі звертають увагу на відсутність приступів протягом останніх двох днів, але потрібен час для подальшої оцінки ситуації.