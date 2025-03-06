Шукати

Шукати

Шукати

ukукраїнська
ITALY-VATICAN-POPE-HEALTH-RELIGION
ПАПА

Госпіталізація Папи: ніч минула спокійно

Чергова ніч Папи Франциска в лікарні минула спокійно. Напередодні повідомлялося про те, що його стан дещо стабілізувався, він почав чергувати відпочинок з працею, але ситуація залишається складною.

Vatican News

У четвер, 6 березня 2025 р., вранці, інформуючи журналістів про стан Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, пресслужба Святого Престолу повідомила: ніч проминула спокійно, Папа ще відпочиває.

Напередодні ввечері повідомлялося про те, що протягом дня стан Святішого Отця залишався стабільним, без жодних епізодів дихальної недостатності. Як і планувалося, протягом дня він отримував високопотокову кисневу терапію, а вночі було відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень. 

У повідомленні зазначалося, що посилено дихальну та активно-рухову фізіотерапію і що Святіший Отець увесь день провів у кріслі. Після обіду він чергував працю й відпочинок. Однак, беручи до уваги складність клінічної картини, прогноз залишається невизначеним.

Як стверджують, пневмонія Папи протікає за нормальним перебігом такої хвороби в процесі лікування. Папа реагує на терапію, його настрій залишається хорошим. Лікарі звертають увагу на відсутність приступів протягом останніх двох днів, але потрібен час для подальшої оцінки ситуації.

06 березня 2025, 08:15

Календар Папи
Меса в 'Домі св. Марти'
Меса в 'Домі св. Марти'
Ангел Господній
Ангел Господній
Папські аудієнції
Папські аудієнції
Твій внесок у велику місію Твій внесок у велику місію