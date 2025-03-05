Папа добре відпочив протягом усієї ночі. Чергова ніч у лікарні

Після того, як напередодні ввечері було повідомлено про те, що протягом ночі йому проводитиметься неінвазійна вентиляція легень, вранці пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа добре відпочив протягом ночі

Vatican News

Вранці, 5 березня 2025 р., інформуючи про чергову ніч, яку Папа Франциск, госпіталізований 14 лютого, провів у лікарні, пресслужба Святого Престолу повідомила журналістам, що він добре відпочив протягом ночі і прокинувся незадовго після 8:00.

Як повідомлялося напередодні ввечері, хоч Святішого Отця вдень перевели зі штучної вентиляції легень на високопотокову кисневу терапію, однак ввечері, згідно з планом, відновлено неінвазійну штучну вентиляцію легень до ранку. Загальна клінічна картина залишається складною.