Після дихальної недостатності напередодні Папа протягом усієї ночі спав

Після двох епізодів гострої дихальної недостатності попереднього дня, протягом ночі Папа Франциск зміг відпочити. Про це вранці повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу

Vatican News

Папа спав протягом усієї ночі, тепер далі відпочиває. Таке повідомлення у вівторок, 4 березня 2025 р., вранці розіслала журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан Папи Франциска, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Повідомлення про спокійну ніч надійшло після того, як напередодні повідомлялося про те, що протягом понеділка у Святішого Отця сталися два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. В зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії, а в другій половині дня було відновлено неінвазійну механічну вентиляцію легень. У повідомленні зазначалося, що Папа весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом.

Як стало відомо, показники аналізів крові не змінилися, що свідчить про відсутність лейкоцитозу. Це позитивні дані, оскільки говорять про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є наслідком пневмонії. Обидва приступи вчорашнього дня були викликані реакцією бронхів, які старалися витіснити слиз, що накопичився, щоб усунути бактерії.

Таким чином, картина клінічного стану Папи залишається складною, а ситуація відкритою на критичні моменти, подібні до тих, що сталися у понеділок. Тому прогноз залишається стриманим.





