Після дихальної недостатності напередодні Папа протягом усієї ночі спав
Vatican News
Папа спав протягом усієї ночі, тепер далі відпочиває. Таке повідомлення у вівторок, 4 березня 2025 р., вранці розіслала журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан Папи Франциска, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.
Повідомлення про спокійну ніч надійшло після того, як напередодні повідомлялося про те, що протягом понеділка у Святішого Отця сталися два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. В зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії, а в другій половині дня було відновлено неінвазійну механічну вентиляцію легень. У повідомленні зазначалося, що Папа весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом.
Як стало відомо, показники аналізів крові не змінилися, що свідчить про відсутність лейкоцитозу. Це позитивні дані, оскільки говорять про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є наслідком пневмонії. Обидва приступи вчорашнього дня були викликані реакцією бронхів, які старалися витіснити слиз, що накопичився, щоб усунути бактерії.
Таким чином, картина клінічного стану Папи залишається складною, а ситуація відкритою на критичні моменти, подібні до тих, що сталися у понеділок. Тому прогноз залишається стриманим.