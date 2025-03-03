Папа добре відпочив протягом усієї ночі

Чергова ніч Папи Франциска в лікарні минула спокійно. Напередодні повідомлялося про те, що стан стабілізувався, але ситуація залишається складною.



Vatican News

У понеділок, 3 березня 2025 р., вранці, пресслужба Святого Престолу повідомила журналістам, що Папа Франциск, який від 14 лютого перебуває в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, «добре відпочив протягом усієї ночі».

У попередньому інформаційному бюлетені, що вийшов у неділю ввечері, зазначалося, що після п’ятничного епізоду бронхоспазму стан Святішого Отця стабільний і що цього дня він вже більше не потребував механічної вентиляції легень. Однак, з огляду на складну клінічну картину прогноз залишається стриманим.

Вже тиждень вірні з усього світу, що прибувають з паломництвом до Риму, збираються ввечері перед базилікою Святого Петра разом з кардиналами, єпископами та працівниками Римської курії, щоб молитися за здоров'я Папи. «Ми молимося разом з усією Церквою за здоров'я Святішого Отця Франциска. Нехай же Діва Марія, Мати Церкви, підтримує його в цей час», – таким побажанням молитву Розарію, яка підносилася на площі Святого Петра у неділю ввечері, розпочав кардинал Конрад Краєвський, Префект Дикастерії служіння милосердя.