Папа в лікарні: стан стабільний, одужання відбувається повільно

З огляду на стабільний стан Папи, лікарі сьогодні ввечері не оприлюднили медичний бюлетень. Це позитивний елемент, як зазначає пресслужба Святого Престолу.

Vatican News

Немає нічого нового щодо клінічної картини Папи Франциска, ситуація стабільна, і з цієї причини лікарі вирішили не видавати анонсований медичний бюлетень сьогодні ввечері. Про це ввечері, 14 березня 2025 р. повідомила пресслужба Святого Престолу, підкресливши, що це слід вважати позитивним елементом. Очікується, що медичний бюлетень буде оприлюднений у суботу ввечері, але, ймовірно, що з огляду на стабільну ситуацію, бюлетені виходитимуть дедалі рідше. Також вранці більше не буде повідомлень про те, як Папа провів ніч.

Зазначається, що одужання Папи відбувається повільно, і потрібен час для закріплення покращень, про що постійно інформує пресслужба. Щодо дня Папи, то він був присвячений лікуванню, молитві та респіраторній і руховій фізіотерапії.