Стан Папи стабільний, рентген підтверджує покращення останніх днів

Папа Франциск в лікарні і далі чергує денну високопотокову кисневу терапію з нічною неінвазивною механічною вентиляцією легень. Протягом дня – відпочинок, молитва, дихальна та рухова фізіотерапія, а також слухання конференцій з нагоди духовних вправ.

Vatican News

Клінічний стан Святішого Отця, при всій складності загальної картини, залишається стабільним. Зроблений напередодні рентгенівський знімок грудної клітки підтвердив поліпшення, зафіксовані в попередні дні. Про це ввечері, 12 березня 2025 р., повідомила пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан Папи Франциска, який вже майже місяць перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, що є клінікою медичного факультету Італійського Католицького Університету.

У повідомленні зазначається, що вдень Святіший Отець продовжує отримувати високопотокову кисневу терапію, а вночі проводиться неінвазійна механічна вентиляція легень. Сьогодні вранці, після слухання конференції з нагоди духовних вправ, що транслювалася із залу Павла VI у Ватикані, він прийняв Святе Причастя, а відтак присвятив час молитві, а також займався руховою фізіотерапією. У другій половині дня, вислухавши чергову конференцію в рамках духовних вправ для Римської курії, Папа продовжував молитву, відпочинок, а також дихальну фізіотерапію.

Окрім комюніке про стан здоров’я Святішого Отця, то ватиканська пресслужба, коментуючи появу сьогодні новин про подорож Папи до Нікеї в травні, роз'яснила, що можливість такої поїздки вивчається, але вона ще не була анонсована. Ймовірно, що завтра ввечері не буде нового медичного бюлетеня, але пресслужба надасть журналістам деяку загальну інформацію.