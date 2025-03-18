Госпіталізація Папи: зменшується необхідність у кисневій терапії

Пресслужба Святого Престолу інформує про подальші невеликі покращення стану Папи Франциска, госпіталізованого в римській лікарні Аґостіно Джемеллі.

Vatican News

Стан Папи надалі залишається стабільним у рамках складної картини. Спостерігаються незначні покращення стану моторики та дихання. Про це ввечері 18 березня 2025 р. повідомила журналістам Ватиканська пресслужба.

Повідомляється також, що триває зменшення неінвазивної механічної вентиляції легень вночі та високопотокової оксигенації вдень. Минулої ночі не застосовувалась механічна вентиляція, вистачило високопотокової оксигенації. Це позитивна новина, яку слід сприймати з обережністю, оскільки йдеться про поступове зменшення.

День проминув між терапевтичними процедурами, молитвою та деякою роботою. Папа продовжує дотримуватися призначеної лікарями дієти, яка також складається з твердої їжі

Наступний медичний бюлетень заплановано опублікувати в середу ввечері.