Папа співслужив Святу Месу в лікарні; стан залишається стабільним

Повідомляється, що Папа Франциск з хорошими результатами продовжує лікування.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У неділю, 16 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Папи Франциска, який від 14 лютого перебуває у лікарні, повідомила про те, що його ситуація залишається стабільною.

Повідомляється, що вранці він співслужив недільну Святу Месу в каплиці поруч зі своєю палатою та цього дня не приймав жодних відвідувачів. Він з хорошими результатами продовжує призначену терапію, в тому числі дихальну та рухову реабілітацію, а день провів між молитвою, відпочинком та деякою роботою. Зазначається, що завтра також не планується публікація медичного бюлетеня, а пресслужба надасть журналістам деяку загальну інформацію ввечері.