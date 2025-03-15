Пошта Папі: листи, які приходять до лікарні з усього світу

Якщо зазвичай Святіший Отець отримує сотні листів на тиждень з усього світу, то відтоді, як він потрапив до лікарні, обсяг кореспонденції різко збільшився.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Вже понад місяць Папа Франциск перебуває в Римській лікарні імені Аґостіно Джемеллі. Впродовж цього періоду різко збільшився обсяг кореспонденції, що надходить на ім’я Святішого Отця. «На 150 кг більше пошти в день», – зазначає у своєму повідомленні «Poste italiane». Перш ніж потрапити до адресата, ці листи долають свій довгий шлях.

Після першої зупинки в сортувальному центрі, щоденний потік пошти, призначеної для Святого Престолу, проходить перевірку на безпеку і обробляється на реєстраційно-зважувальній машині за допомогою комп’ютеризованої системи. Відтак «пошта Папи» зупиняється в розподільчому центрі в північній частині міста Риму, де розташована також лікарня імені Аґостіно Джемеллі. Тут пошту додатково сортують і класифікують у скриньки, призначені для так званих «великих клієнтів», серед яких також лікарня, в якій перебуває Папа. «Дуже хвилююче бачити листи з усього світу, адресовані Святішому Отцеві в такий непростий час, що є милим знаком турботи й підтримки», – зазначив керівник поштового розподільчого центру Андреа Ді Томмазо.