Папа Франциск: поезія допомагає бути людьми

Видавництво Ares надрукувало збірку текстів Папи Франциска про важливість поезії та літератури у вихованні та освіті, а також у діалозі між Церквою та сучасною культурою.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Перша антологія текстів Папи Франциска про поезію та літературу під назвою «Нехай живе поезія!» «Viva la poesia!» вийшла в італійському видавництві Ares та зʼявилася на полицях книгарень 4 березня 2025 року. У збірці творів Святіший Отець виявляє своє унікальне повчання про поезію та літературу. Передмову до неї написав єзуїтський богослов і літературознавець, заступник секретаря Дикастерії культури та освіти, о. Антоніо Спадаро. Згадана антологія є збіркою уривків з енциклік, апостольських закликів, промов і послань, а також передмов, інтервʼю та особистих листів, у яких Папа говорив про важливість поетичного твору. Серед них нещодавній «Лист Святішого Отця Франциска про роль літератури в освіті», датований 17 липня 2024 року, та його «Лист до поетів», опублікований у збірці «Вірші до Бога. Антологія релігійної поезії», також виданій у 2024 році видавництвом Crocetti.

Відновити смак літератури

У передмові до збірника отець Спадаро зазначає, що література і поезія відіграли важливу роль у формуванні поглядів Папи Франциска та намагається дати ключі до розуміння літературного мислення Єпископа Риму. «У своєму папському повчанні, – пише о. Спадаро, – Папа Франциск включає поетичний і символічний логос як невідʼємну частину свого дискурсу», тобто, він часто цитує поетів і письменників. Для прикладу, в Апостольському посланні «Querida Amazonia» Папа цитує щонайменше 17 письменників і поетів.

Відкриваючи книгу читач знаходить короткий автограф Папи Франциска, в якому він зазначає, що ми повинні «відновити смак до літератури в нашому житті, але також і в нашій освіті, інакше ми будемо подібними до сухого плоду». «Поезія, – додає Папа Франциск, – допомагає нам усім бути людьми, а сьогодні ми її так потребуємо». Слід підкреслити, що в тексті Папа висловлює бажання, щоб поезія «зайняла кафедру» в папських академічних установах.

Євангеліє має бути джерелом блиску

Роздуми Папи Франциска, вибрані самим Спадаро для цієї книги, не тільки підкреслюють фундаментальну роль поезії та літератури в людському і духовному становленні – для «кращого розуміння себе та інших» – але також досліджують важливість творчості та уяви в житті і вірі, заохочуючи до використання «нової і потужної мови» для передачі євангельського послання.