Папа у «Домі святої Марти» продовжує лікування, молиться і працює

Пресслужба Святого Престолу поширила деяку інформацію про перші дні Папи Франциска після виписки з лікарні: він продовжує лікування в домашніх умовах, не приймає відвідувачів, ще не прийняті рішення щодо програми на наступні дні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У неділю, 23 березня 2025 р., після понад п’ятитижневої госпіталізації Папа Франциск повернувся до своєї резиденції у «Домі святої Марти» у Ватикані. Як зазначали напередодні виписки лікарі, Святішого Отця очікує ще тривалий період одужання, «щонайменше два місяці», під час якого йому рекомендовано відпочивати та не проводити зустрічей. У вівторок, 25 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила журналістам, що Папа продовжує фармакологічне лікування, а також займається руховою та респіраторною фізіотерапією. Ця остання потрібна для відновлення голосу. Він також присвячує час приватній молитві, а в каплиці святої Марти співслужить Святу Месу.

«Він проходить курс реконвалесценції згідно з умовами, описаними лікарями в суботу», – пояснює пресслужба Святого Престолу. З Папою постійно перебуває медична команда. Введення кисню відбувається так само, як було повідомлено в останні дні його госпіталізації: вночі високопоточна оксигенація за допомогою носових канюль, яка продовжується вдень, але з поступовим зменшенням.

Святіший Отець також продовжує працювати в тій формі, яка була описана останніми днями. Поки що немає точних вказівок щодо програми на найближчі дні, не кажучи вже про дальше майбутнє, пов'язане зі проведенням ювілейних заходів та обрядами Страсного тижня. Все залежить від того, як відбуватиметься процес одужання, щоб оцінити «очікуване клінічне покращення», про яке говорили лікарі. «Деякі справи перебувають у процесі прийняття рішення, яке буде прийматися на основі поліпшень, які будуть протягом наступного тижня», – пояснюють у пресслужбі.

Завтра, в середу 26 березня, загальної аудієнції точно не буде, а підготовлений текст катехизи, як це відбувалося останні чотири середи, буде розповсюджено в письмовій формі. Ймовірно, що так само буде і в неділю з молитвою «Ангел Господній», але щодо цього ще очікуються уточнення. Поки що Папа Франциск не приймає відвідувачів і протягом цих двох днів бачився лише зі своїми найближчими співробітниками. Щодо запланованих візитів глав держав та урядів, то ще немає жодних передбачень.