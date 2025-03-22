У неділю Папу виписують з лікарні; період одужання щонайменше 2 місяці

У фойє лікарні Аґостіно Джемеллі відбулася пресконференція за участі лікарів, які відповідальні за лікування Папи Франциска. Відзначено стабільність його стану протягом останніх двох тижнів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 23 березня 2025 р., Папа Франциск, госпіталізований 14 лютого в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, що діє при медичному факультеті італійського Католицького Університету Пресвятого Серця, повернеться до своєї резиденції у «Домі святої Марти» в Ватикані. Про це під час зустрічі з журналістами, акредитованими у Ватиканському пресцентрі, повідомив професор Серджіо Альф'єрі, директор медико-хірургічного відділення лікарні та керівник команди лікарів з боку медзакладу.

В зустрічі, яка 22 березня ввечерівідбувалася у фойє лікарні і яку координував Маттео Бруні, Директор Ватиканського прессцентру, також брав участь Луїджі Карбоне, заступник директора Управління охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану і лікуючий лікар Папи.

Як було зазначено, Святіший Отець ще не зможе повернутися до звичної діяльності, лікарі призначили щонайменше два місяці реабілітації. Під час госпіталізації відбулися два критичні епізоди, коли пацієнт перебував у небезпеці смерті. Протягом цього періоду ніколи не застосовувалася інвазійна вентиляція легень, Папа увесь час залишався притомним і зорієнтованим. Протягом останніх двох тижнів стан був стабільним. Голос, втрачений внаслідок кисневої терапії, ще потребує часу для відновлення, але лікарі стверджують, що порівнюючи з тим, який він був десять днів тому, прослідковуються значні покращення.