Папа закликав сповідників бути служителями Божого милосердя

З нагоди чергового вишколу для молодих священників і тих, хто готується до свячень, які проводить Апостольська Пенітенціарія, Святіший Отець написав послання, у якому наголошує на важливості плекання молитви та дарування Божого милосердя.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Від 24 до 28 березня 2025 р., у Ватикані, при палаці Канцелярії, осідку трибуналів Апостольської Столиці, проводиться вже 35-й з черги щорічний курс про сповідництво, який трибунал Апостольської Пенітенціарії організовує для молодих священників і для тих, хто готується до прийняття пресвітерського рукоположення. З нагоди цієї події Папа Франциск надіслав її учасникам вітальне послання.

Папа зазначає, що цьогорічний курс відбувається під час Великого посту Ювілейного року, який є часом навернення, покаяння та прийняття Божого милосердя. «Бог зробив нас служителями милосердя своєю благодаттю, і ми приймаємо цей дар, бо ми були і є першими об’єктами Його прощення», – зауважує він.

Святіший Отець закликає учасників курсу бути людьми молитви, адже в молитві закорінене священиче служіння, у якому продовжується діло Ісуса, який не припиняє промовляти: «І я тебе не осуджую. Йди та вже віднині не гріши» (Ів 8, 11).

«Нехай це визвольне слово Господнє, спрямоване на оновлення сердець, яке випливає з примирення з Богом і відкриває нові братерські стосунки, лунає в Ювілейному році у всій Церкві. Навіть мир, такий бажаний, також народжується з милосердя, як і надія, що не засоромить», – зазначає Папа.