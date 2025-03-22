Привітання Папи з нагоди ювілейного паломництва архидієцезії Неаполя

Звертаючись листовно до вірних Неополітанської архидієцезії, Святіший Отець уділяє їм благословення та дякує їм за їхні молитви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 22 березня 2025 р., на площі Святого Петра у Ватикані кардинал Доменіко Батталья, Архиєпископ Неаполя, очолив Святу Месу для вірних цієї італійської архидієцезії, які здійснили прощу з нагоди Святого Року. З нагоди цього ювілейного паломництва Папа Франциск звернувся до них з вітальним посланням, яке кардинал Доменіко зачитав перед Євхаристійним богослужінням. У ньому він наголошує на важливості бути об’єднаними в любові.

За словами Святішого Отця, ювілейні дієцезіальні паломництва виражають єдність, яка гуртує християнську громаду навколо пастирів та Єпископа Риму. «Любов є такою: вона об’єднує і сприяє нашому спільному зростанню. Ось чому, хоч і різними шляхами, вона привела вас сюди, до гробу апостола Петра, звідки ви можете повернутися ще сильнішими у вірі та ще більш згуртованими у любові до ближнього», – пише Папа. Він дякує за молитовну близькість під час його перебування у лікарні, просячи й надалі молитися за нього. «Хоча я не можу бути фізично присутнім серед вас, я висловлюю свою велику радість від усвідомлення того, що ви об’єднані зі мною і одні з одними в Господі Ісусі, як Церква», – зазначає Святіший Отець.