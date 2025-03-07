Папа продовжує лікування, ніч проминула спокійно

Також і сьогодні, після нічної штучної вентиляції легень, удень Папа отримує кисневу терапію за допомогою носових канюль.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Папа провів спокійну ніч та прокинувся незадовго після 8:00», – повідомила вранці, 7 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоров’я Святішого Отця, який від 14 лютого 2025 року перебуває в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де лікується від пневмонії.

Як стало відомо, Папа продовжує призначене лікування та проводить фізіотерапію. Ситуація виглядає стабільною. Після нічної штучної вентиляції легень удень він отримує високопотокову оксигенацію вдень з використанням носових канюль.

Напередодні, 6 березня, ввечері, пресслужба Святого Престолу інформувала про те, що стан Святішого Отця залишається стабільним у порівнянні з попередніми днями. Також і цього дня в нього не було жодного епізоду дихальної недостатності. Зважаючи на стабільну клінічну картину, публікація наступного медичного бюлетеня планується в суботу.

Як відомо, перед початком молитви на вервиці, яка щовечора відбувається на площі Святого Петра, 6 березня транслювалося коротке аудіозвернення Папи, який дякував за молитви. Як пояснив Директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні, це була особиста ініціатива Святішого Отця, який хотів подякувати людям за численні молитви, які вони підносять за нього і завдяки яким він почувається «несеним» і підтримуваним усім Божим людом.