Папа привітав Предстоятеля Албанської ПЦ: світ потребує свідчення єдності

Послання Єпископа Риму з нагоди інтронізації новообраного Архиєпископа Тіранського, Дурресського і всієї Албанії вручив очільник ватиканської делегації на урочистостях архиєпископ Флавіо Паче.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У ці складні часи, позначені війнами та насильством, християни повинні як ніколи нагально свідчити про єдність, щоб світ міг сповна охопити євангельське послання про братерську солідарність і мир», – пише Папа Франциск новообраному Предстоятелю Албанської Православної Церкви Блаженнішому Йоану.

В суботу, 29 березня 2025 року в катедральному соборі Воскресіння Христового в Тірані, столиці Албанії, відбулася інтронізація нового Архиєпископа Тіранського, Дурресського і всієї Албанії, яким синод Православної автокефальної Церкви Албанії 16 березня обрав митрополита Йоана Пелюші. Синод був скликаний після смерті попереднього предстоятеля Анастасія, який переставився до вічності 25 січня 2025 року. В інтронізації брала участь ватиканська делегація, яку очолив архиєпископ Флавіо Паче, Секретар Дикастерії сприяння єдності між християнами, який передав папське послання.

Посилення діалогу задля зміцнення свідчення

Висловлюючи свою духовну близькість та запевняючи у своїх молитвах, щоб Господь Бог посилав дари Святого Духа новообраному предстоятелю, Папа Франциск згадує, що він став наступником Блаженнішого Анастасія, «чиє свідчення християнського життя та апостольської ревності залишило глибокий і тривалий слід в Албанії», і що він, серед іншого, вирізнявся своїми зусиллями задля мирного співіснуванню між «визнавцями різних Церков і релігійних традицій» та «зробив значний внесок у покращення стосунків між нашими Церквами».

«Впевнений, що Ваше Блаженство, за прикладом свого попередника, і надалі сприятиме діалогу як засобу подолання розділень та пошуку повного сопричастя між усіма Христовими учнями», – пише Папа Франциск Блаженнішому Йоану, наголошуючи на важливості однозгідного свідчення всіх Христових учнів. «Я щиро сподіваюся, – додає він, – що під Вашим батьківським проводом взаємини між Албанською Церквою та Католицькою Церквою розвиватимуться й надалі, шукаючи нових форм плідної співпраці в проповідуванні Євангелія, служінні найбільш потребуючим та поновлюючи наші зусилля задля вирішення через діалог любові та істини питань, які досі нас розділяють».