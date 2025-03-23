Папа Франциск знову у Ватикані; подячна проща до Марійської базиліки

Повертаючись із лікарні, Папа Франциск відвідав базиліку Пресвятої Марії, передавши через кардинала-архипресвітера-коадʼютора букет квітів для чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, щоб подякувати небесній Матері за опіку під час госпіталізації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск знову вдома. Після госпіталізації 14 лютого 2025 р. в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, в неділю, 23 березня, провівши в лікарні 38 днів, Святіший Отець був виписаний і повернувся до своєї резиденції в «Домі святої Марти» у Ватикані.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, перед тим, як опівдні вийти на балкон п'ятого поверху лікарні, щоб привітати та уділити благословення вірним, Папа Франциск коротко привітався зі співробітниками та керівництвом Католицького Університету Пресвятого Серця та університетської лікарні, щоб подякувати за виявлену турботу. Поблагословивши людей, які опівдні зібралися на лікарняному подвір’ї, Святіший Отець від’їхав з медичного закладу.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Перед тим, як повернутися до Ватикану, Папа, вірний своєму звичаєві, здійснив візит до базиліки Santa Maria Maggiore. Біля храму він вручив кардиналові Роландасу Макріцкасу, Архипресвітеру-коадʼюторові базиліки, букет квітів, прохаючи покласти їх перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani, щоб подякувати Небесній Матері за заступництво та ввірити Їй подальший перебіг одужання. Це були ті самі квіти, на які він звернув увагу з балкона лікарні і які один з охоронців передав секретареві Папи перед відʼїздом з лікарні.

Біля ватиканських воріт Святіший Отець зупинився, щоб подякувати італійським військовослужбовцям, які охороняють територію поблизу Ватикану.