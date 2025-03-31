Папа Франциск: Християнська радість – це покладання на Бога завжди

Папа Франциск надіслав послання учасникам Другої Синодальної Асамблеї Церков в Італії, у якій беруть участь понад тисячу учасників, серед яких єпископи, делегати дієцезій та запрошені гості. Вони зібралися в залі Павла VI у Ватикані, щоб продовжити церковне розпізнавання, розпочате в 2021 році.

Світлана Духович – Ватикан

«Церкву складають не більшість чи меншість, а святий вірний Божий люд, що прямує через історію, просвітлений Словом і Духом», – зазначає Папа Франциск у своєму посланні до учасників Другої Синодальної Асамблеї Церков в Італії, що відбувається в Римі від 31 березня до 4 квітня 2025 року. На Асамблею прибули понад тисячу учасників, серед яких єпископи, делегати дієцезій та запрошені гості. Вони мають на меті затвердити Пропозиції, які є плодом церковного розпізнавання на спільному шляху, розпочатому 2021 року.

«Це останній етап душпастирського і соціального шляху, який ви пройшли за останні п'ять років, – читаємо в посланні Святішого Отця. – Стільки ініціатив, стільки зустрічей, стільки добрих напрацювань – все це походить від Святого Духа, який “впроваджує Церкву в повноту істини (пор. Ів 16,13), об'єднує її в сопричасті та служінні, забезпечує і скеровує її різними ієрархічними та харизматичними дарами і прикрашає її своїми плодами” (Lumen Gentium, 4)».

Вказуючи на заголовок Пропозицій «Щоб радість була повною», Єпископ Риму підкреслює, що християнська радість ніколи не є ексклюзивною, але завжди інклюзивною, тобто всеохоплюючою: вона для всіх. Папа зауважує, що цю радість проживають в моментах повсякденного життя і нею діляться. «Це радість з широкими горизонтами, яка супроводжує стиль гостинності, – пояснює він. – Це Божий дар. Пам'ятаймо про це завжди. Це не легковажна радість, вона не народжується зі зручних рішень проблем, вона не уникає хреста, але випливає з упевненості, що Господь ніколи не залишає нас наодинці. Я сам пережив цей досвід під час моєї госпіталізації і тепер в період одужання. Християнська радість – це покладання на Бога в будь-якій життєвій ситуації».

В контексті того, що учасники Другої Синодальної Асамблеї Церков в Італії працюватимуть над Пропозиціями, «які є плодом того, що вже напрацьовано, і стрижнем для майбутнього Церков в Італії», Святіший Отець закликав їх «керуватися креативною гармонією, яку породжує Святий Дух». «Церкву складають не більшість чи меншість, – підкреслює він, – а святий вірний Божий люд, що прямує через історію, просвітлений Словом і Духом Прямуйте вперед з радістю і мудрістю! Благословляю вас. І будь ласка, продовжуйте молитися за мене».