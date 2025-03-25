Папа: запобігати насильству над уразливими – основа спільнот, вірних Євангелію

У посланні учасникам пленарної асамблеї Папської Комісії захисту неповнолітніх Папа Франциск підкреслює, що їхнє служіння не обмежуються застосуванням напрацьованих протоколів, а полягає у розвиткові систем захисту, тобто, у формуванні, що виховує, у контролі, що запобігає, у слуханні, що повертає гідність.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Посилювати співпрацю з дикастеріями Римської курії, виявляти відкритість до постраждалих і лікувати рани їхніх душ, вислуховуючи їх «вухами серця», щоб свідчення не просто потрапляло в реєстри, а знаходило надра милосердя для відродження, будувати союзи з позацерковними реаліями, такими як органи влади, експерти та асоціації, щоб захист ставав загальною мовою. Такі завдання Папа Франциск ставить перед Папською Комісією захисту неповнолітніх, яка від 24 до 28 березня 2025 року проводить свою пленарну зустріч.

Формування обітниці

У посланні до учасників, датованому 20 березня і зредагованим ще перебуваючи в лікарні, Святіший Отець називає служіння членів комісії «киснем» для місцевих Церков і чернечих спільнот, адже «там, де дитина чи вразлива особа перебуває в безпеці, там служать Христові та віддають Йому шану». «У вашій щоденній роботі, особливо в найбільш неблагополучних регіонах, вимальовується пророча істина: запобігання насильству – це не покривало на випадок надзвичайних ситуацій, а один із фундаментів, на якому будуються спільноти, вірні Євангелію», – пише Папа, дякуючи за це служіння, підкреслюючи, що воно не обмежуються застосуванням напрацьованих протоколів, а полягає у розвиткові систем захисту, тобто, «у формуванні, що виховує, у контролі, що запобігає, у слуханні, що повертає гідність». «Коли ви впроваджуєте превентивні практики, навіть у найвіддаленіших громадах, – додає він, – ви пишете обітницю: кожна дитина, кожна вразлива людина знайде в церковній громаді безпечне середовище. Це рушійна сила того, що має стати для нас цілісним наверненням».

Пильна нічна сторожа

Поділившись своїм баченням завдань, які сьогодні стоять перед комісією, Наступник святого Петра підсумовує, що протягом цих десяти років вона причинилися до зростання в Церкві мережі безпеки. «Прямуйте далі! Залишайтеся вартовими, які пильнують у той час, коли світ спить. Нехай же Святий Дух, учитель живої пам’яті, вбереже нас від спокуси архівувати біль, замість лікувати його», – побажав Папа, дякуючи за молитву й запевняючи у своїх молитвах за членів комісії, щоб вони могли «з посвятою та надією далі прямувати розпочатим шляхом».