Папа паломникам: будьте свідками надії в церковних і суспільних середовищах

Вітаючи дієзіальну спільноту з Рієті, яка здійснила своє ювілейне паломництво, Папа Франциск закликає свідчити Божу любов знедоленим і стражденним.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Бажаю, щоб відвідини гробів святих апостолів і проходження через Святі Двері зміцнили вашу віру і допомогли вам дедалі більше розуміти і приймати Божу любов, джерело і мотив справжньої радості», – бажає Папа Франциск паломникам з центральноіталійської дієцезії Рієті, які в суботу, 29 березня 2025 р., здійснили паломництво до Риму з нагоди Святого Року.

У своєму посланні Святіший Отець вітає дієцезіальну спільноту, а особливо тих, хто «хворий чи літній, жертвує свої молитви та страждання для добра Церкви». Він зазначає також, що саме найбільш немічним і потребуючим ми покликані свідчити Божу любов, яка «немов живе полумʼя, подає сили на життєвій дорозі».

«З такими почуттями заохочую вас бути щоденними свідками надії в різних церковних та життєвих середовищах, в яких ви перебуваєте, щоб зробити свій внесок у побудову більш братерського та солідарного світу», – підсумовує Папа, просячи молитися за нього та вділяючи всім своє благословення.