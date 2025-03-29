Папа до чеських паломників: довіряймо та будьмо вірними Богові

У посланні з нагоди Ювілейного національного паломництва до Риму, яке здійснили єпископи, духовенство, богопосвячені особи та вірні з Чеської Республіки, Святіший Отець закликає їх бути свідками надії й миру в Європі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 29 березня 2025 р., до Риму прибули паломники з Чеської Республіки з нагоди ювілейного паломництва Чеської єпископської конференції. Папа Франциск звернувся до них з посланням, у якому заохочує бути вірним завданню звіщення Євангелія.

Бути вірним Богові

Святіший Отець зазначає, що відвідини Риму є конкретним знаком підтвердження свого зв’язку з Наступником апостола Петра та нагодою з радістю сповідувати свою приналежність до Бога, Який завжди є поруч з нами, підтримує у наших випробуваннях і закликає «бути свідками Його миру й любові». «Ваш шлях віри є частиною багатої християнської традиції вашої землі, осяяної свідченням святих Адальберта, Кирила і Методія та багатьох інших. Вони несли світло Євангелія з відвагою і терпеливістю навіть туди, де це здавалося неможливим. Їхній приклад вчить нас, що християнська місія ґрунтується не на видимих результатах, а на вірності Богові», – зазначає Папа, заохочуючи впевнено звіщати Євангелія серед труднощів і перешкод.

Помноження віри

Святіший Отець пригадує подію помноження хлібів (пор. Мт. 14,13-21), яка безпосередньо торкається християнської віри. «Якщо ми довіримо її Господеві з щедрим серцем, Він примножить її і зробить так, що вона принесе такі плоди, які ми навіть не можемо собі уявити», – зауважує Святіший Отець. За його словами, Бог діє навіть тоді, коли ми не відразу бачимо наслідки. Про це свідчить, зокрема, життя святих чеського народу, які показують нам, що ті, хто довіряє Богові, ніколи не залишаються покинутими, навіть у часи переслідувань.

«Ступаймо разом, пастирі та люди, цією прекрасною дорогою віри. Підтримуймо один одного і своїм життям ставаймо свідками миру й надії у світі, який так цього потребує, зокрема в Європі. Наша віра не тільки призначена для нас, але є даром, яким ми повинні ділитися з радістю», – пише на завершення Папа.