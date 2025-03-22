Папа має намір уділити вірним благословення з лікарняної палати

У неділю опівдні Папа збирається звернутися з кількома словами привітання та уділити благословення. Текст роздумів, як і попередніми неділями, буде поширений у письмовій формі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У неділю, 23 березня 2025 р., Папа Франциск, який від 14 лютого перебуває у римській лікарні Аґостіно Джемеллі, має намір незадовго після 12:00 звернутися з лікарняної палати з привітанням до вірних та уділити благословення. Про це в суботу, 22 березня, повідомила пресслужба Святого Престолу. При цьому зазначається, що текст роздумів Папи з нагоди недільної молитви «Ангел Господній» буде поширений, як і попередніми неділями, в письмовій формі.

Варто зауважити, що якщо це відбудеться, що це буде перша прилюдна поява Папи Франциска за час його госпіталізації, після того, як 16 березня було поширене перше фото.

Папа Франциск вже проводив недільну молитву з лікарні. Сталося це 11 липня 2021 року, коли йому зробили планову операцію на кишечнику. Святий Іван Павло ІІ 22 рази проводив недільну молитву з цієї лікарні, або записавши своє слово, що транслювалося на площі Святого Петра, або ж промовляючи з вікна палати.