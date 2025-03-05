Папа: змінити переконання, щоб дати природі відпочити від жадібної експлуатації

У посланні з нагоди соціальної «Кампанії братерства», яка щороку відбувається у Бразилії під час Великого Посту, а цього року присвячена темі екологічного навернення, Папа Франциск підкреслює, що ця тема добре співзвучна з темою особистого навернення, яка перебуває в центрі великопосного шляху.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Щоб усі, з особливою допомогою Божої благодаті, змогли протягом цього ювілейного періоду змінити наші переконання та наші практики таким чином, щоб дати можливість природі відпочити від нашої жадібної експлуатації. Таке побажання Папи Франциска знаходимо в його посланні з нагоди цьогорічної великопосної «Кампанії братерства» бразильського єпископату, підписаному 11 лютого.

Вже понад 60 років з ініціативи місцевої єпископської конференції період Чотиридесятниці в Бразилії позначений соціальними ініціативами в рамках так званої «Кампанії братерства». Одним із її елементів є також послання Святішого Отця, яке публікується у Попільну Середу. Цього року тема кампанії звучить «Братерство та цілісна екологія», й вона проходить під гаслом: «Бог побачив, що усе було дуже добре» (Бт 1,31).

Нагальність змін

Як зазначає Папа Франциск у своєму посланні, єпископи запрошують бразильський народ протягом цієї Чотиридесятниці пройти шляхом навернення, яке ґрунтується на енцикліці Laudato si’, якій цього року виповнюється 10 років, і яку він доповнив наприкінці 2023 року Апостольським напоумленням Laudate Deum. «У цих документах я хотів звернути увагу всього людства на нагальність необхідної зміни підходу до наших стосунків з довкіллям, нагадуючи, що нинішня “екологічна криза – це заклик до глибокого внутрішнього навернення” (Laudato si', 217)», – пише Наступник святого Петра, схвалюючи ініціативу бразильського єпископату поєднати цю тему з темою «особистого навернення кожного віруючого до Христі».

Відповідальність перед прийдешніми поколіннями

Папа також зауважує, що тема цьогорічної «Кампанії братерства» відображає готовність Церкви в Бразилії зробити свій внесок у те, щоб під час кліматичної конференції COP30, запланованої на листопад в Белем-до-Пара, розташованому в серці Амазонського регіону, «країни та міжнародні організації зуміли взяти на себе ефективні зобов’язання щодо практик, які допоможуть подолати кліматичну кризу та зберегти чудесне діло створіння, яке Бог нам довірив і щодо якого на нас лежить відповідальність передати його прийдешнім поколінням». Тож Святіший Отець висловлює сподівання, що цей великопосний шлях «принесе рясні плоди й наповнить усіх надією, паломниками якої ми є під час цього Ювілею».