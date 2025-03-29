Папа місіонерам милосердя: Господнє прощення – це джерело надії

У посланні з нагоди Ювілею місіонерів милосердя Святіший Отець наголошує на важливості навернення і прощення, які виражають батьківське обличчя Бога.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 29 березня 2025 р., було опубліковане послання Папи Франциска до місіонерів милосердя з нагоди їхнього Ювілейного паломництва до Риму, яке розпочалось 28 березня і завершиться 30 березня урочистою Святою Месою, яку в базиліці Сант-Андреа-делла-Валле очолить архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації. Варто зазначити, що особливістю служіння місіонерів милосердя є те, що 2016 року, з нагоди позачергового Святого Року, вони отримали спеціальний мандат від Святішого Отця відпускати ті гріхи, відпущення яких є зарезервованим для Апостольської Столиці.

На початку послання Папа висловлює місіонерам милосердя свою вдячність за те, що своїм служінням вони свідчать про батьківське обличчя Бога, Який закликає всіх до навернення і завжди оновлює нас своїм прощенням. «Навернення і прощення – це дві благодаті, якими Господь витирає кожну сльозу з наших очей; це руки, якими Церква обіймає нас, грішних; це ноги, якими ми яких ступаємо в нашому земному паломництві», – зауважує Святіший Отець.

Він заохочує священників бути уважними у вислуховуванні сповідей, готовими прийняти і постійно супроводжувати тих, хто бажає оновити своє життя і повернутися до Господа, Який своїм милосердям змінює нас зсередини. «Господнє прощення – це джерело надії, адже ми завжди можемо покладатися на Нього, в які би ситуації не опинилися. Бог став людиною, щоб об’явити світові, що Він ніколи нас не залишає!» – наголошує Папа.