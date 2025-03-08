Папа: захищати людське життя від зачаття до природної смерті

У посланні з нагоди 50-річчя італійського Руху «За життя», яке зачитав кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, Святіший Отець наголошує на важливості прийняття людського життя на кожному його етапі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 8 березня 2025 р., у Папській базиліці святого Петра у Ватикані кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, очолив Святу Месу з нагоди 50-річчя Руху «За життя» в Італії, який покликаний захищати людське життя від моменту зачаття до природньої смерті. З цієї нагоди кардинал Паролін виголосив послання, яке Папа Франциск приготував для паломників, перебуваючи в лікарні імені Аґостіно Джемеллі.

Будування справедливого суспільства, яке включає всіх

Святіший Отець наголошує на цінності служіння членів Руху, які з любов’ю і завзятістю вже 50 років просувають культуру життя, культуру прийняття та прав людини з милосердям до всіх. «За ці півстоліття, хоча деякі ідеологічні упередження зменшилися, а серед молоді зросла чутливість до турботи про створіння, на жаль, поширилася культура відкидання мов непотребу, – зауважує він. – Тому досі і більш, ніж будь-коли, існує потреба в тому, щоб люди різного віку конкретно присвячували себе служінню людському життю, особливо тоді, коли воно є найбільш хистким і уразливим; бо воно – священне, створене Богом для великого і прекрасного призначення, і також тому, що справедливе суспільство не будується шляхом усунення небажаних ненароджених дітей, людей похилого віку або невиліковно хворих».

Бути солідарними з усіма відкинутими

«Дорогі сестри і брати, ви приїхали з багатьох куточків Італії, щоб ще раз сказати “так” цивілізації любові, усвідомлюючи, що звільнення жінок від умов, які штовхають їх не народжувати власну дитину, є принципом для оновлення громадянського суспільства», – звертається Святіший Отець. Він підкреслює важливість того, щоб ставити в центр гідність людини, захищати слабших, зокрема, зачатих дітей, які уособлюють кожну людину, з якою не рахуються. «Стати на її бік означає солідаризуватися з усіма відкинутими в світі», – наголошує Папа.

На завершення він висловлює вдячність учасникам Руху «За життя» за їхні зусилля на захист людського життя, які приносять і ще принесуть багато плодів. «Ввіряю кожного з вас, ваші спільноти і ваші зусилля заступництву святої Терези з Калькутти, духовної очільниці Рухів “За життя” у світі. І не забувайте молитися за мене», – підсумовує Святіший Отець.