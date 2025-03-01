Пресслужба Святого Престолу повідомила, що після пʼятничного епізоду бронхоспазму, за яким послідувала необхідність вентиляції легень, ніч Папи в лікарні минула спокійно.

Vatican News

Ніч проминула спокійно, Папа відпочиває. Про це в суботу, 1 березня 2025 р., повідомила журналістам пресслужба Святого Престолу, інформуючи про стан здоровʼя Святішого Отця Франциска, який уже два тижні перебуває в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Напередодні ввечері повідомлялося про те, що в пʼятницю після обіду в Святішого Отця стався одиночний приступ бронхоспазму, який призвів до епізоду блювання з вдихом. Папі негайно провели аспірацію бронхів і розпочали неінвазивну механічну вентиляцію легень. Папа весь час залишався притомним і зорієнтованим.