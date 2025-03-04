Папа: молімося, щоб поділені сім’ї знайшли у прощенні зцілення своїх ран
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
«Всі ми мріємо про прекрасну, досконалу сім’ю. Але досконалих сімей не існує. Кожна сім’я має свої проблеми, як і свої великі радощі», – це ствердження є відправною точкою для роздумів, якими Папа Франциск представляє березневий молитовний намір, призначений для членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви).
Грюкання дверима, крики в оселі на очах у дітей, гострі сварки між батьками і дітьми, бійки між братами і сестрами: у відеоролику, який супроводжує слова Святішого Отця, показані сцени повсякденного життя, які близько знайомі кожному з нас. Цими днями Папа перебуває у лікарні, але як відомо, молитовні наміри затверджуються заздалегідь. Тож у цьому відеоролику не бракує слів Наступника святого Петра, які супроводжуються також фотографіями про його зустрічі з родинами в різних контекстах.
Папа Франциск зазначає, що всі ми різні, і саме тому «в сім’ї цінною є кожна особа». Водночас, він визнає, що «відмінності можуть також викликати конфлікти й болючі рани». За його словами, найкращими ліками для лікування болю пораненої сім’ї є прощення. «Простити, – пояснює він, – означає дати ще один шанс. Бог постійно так поводиться з нами. Божа терпеливість нескінченна: Він прощає нас, підносить, дає змогу розпочати наново. Прощення завжди відновлює сім’ю, дає змогу з надією дивитися вперед».
Як підкреслює Святіший Отець, також і тоді, коли не є можливим «щасливий кінець», якого ми б хотіли, «Божа благодать дає нам сили прощати й приносить мир, бо визволяє від смутку і, насамперед, від образи». «Молімося за те, – заохочує він, – щоб розділені сім’ї змогли знайти у прощенні зцілення своїх ран, наново відкриваючи в своїх відмінностях взаємне багатство».