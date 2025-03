Your browser does not support the video element.

ПАПА Папа: молімося, щоб поділені сім’ї знайшли у прощенні зцілення своїх ран Протягом березня Папа Франциск заохочує молитися за сімʼї, які переживають кризові ситуації. Представляючи молитовний намір, він вказує на багатство, яке приносить наша різноманітність, що, однак, не позбавлене ризиків непорозумінь. о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан «Всі ми мріємо про прекрасну, досконалу сім’ю. Але досконалих сімей не існує. Кожна сім’я має свої проблеми, як і свої великі радощі», – це ствердження є відправною точкою для роздумів, якими Папа Франциск представляє березневий молитовний намір, призначений для членів Всесвітньої мережі молитви Папи (Апостольства молитви). Грюкання дверима, крики в оселі на очах у дітей, гострі сварки між батьками і дітьми, бійки між братами і сестрами: у відеоролику, який супроводжує слова Святішого Отця, показані сцени повсякденного життя, які близько знайомі кожному з нас. Цими днями Папа перебуває у лікарні, але як відомо, молитовні наміри затверджуються заздалегідь. Тож у цьому відеоролику не бракує слів Наступника святого Петра, які супроводжуються також фотографіями про його зустрічі з родинами в різних контекстах. Папа Франциск зазначає, що всі ми різні, і саме тому «в сім’ї цінною є кожна особа». Водночас, він визнає, що «відмінності можуть також викликати конфлікти й болючі рани». За його словами, найкращими ліками для лікування болю пораненої сім’ї є прощення. «Простити, – пояснює він, – означає дати ще один шанс. Бог постійно так поводиться з нами. Божа терпеливість нескінченна: Він прощає нас, підносить, дає змогу розпочати наново. Прощення завжди відновлює сім’ю, дає змогу з надією дивитися вперед». Як підкреслює Святіший Отець, також і тоді, коли не є можливим «щасливий кінець», якого ми б хотіли, «Божа благодать дає нам сили прощати й приносить мир, бо визволяє від смутку і, насамперед, від образи». «Молімося за те, – заохочує він, – щоб розділені сім’ї змогли знайти у прощенні зцілення своїх ран, наново відкриваючи в своїх відмінностях взаємне багатство». Твій внесок у велику місію: підтримай нас в несенні слова Папи до кожної домівки 04 березня 2025, 16:01 Надіслати

