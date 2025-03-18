Папа: війна – абсурдна, памʼятаймо про силу слова, роззброймо Землю

Папа Франциск написав листа головному редакторові «Corriere della Sera» Лучано Фонтані у відповідь на його лист про близькість з ним у цей час хвороби, в якому той попросив повторити заклик до миру та роззброєння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Справді, людська неміч здатна допомогти нам краще зрозуміти, що триває, а що минає, що допомагає нам жити, а що вбиває. Можливо, саме тому ми так часто схильні заперечувати обмеження та уникати немічних і поранених людей: вони здатні поставити під сумнів напрямок, який ми обрали, як окремі особи, так і як спільнота загалом», – пише Папа Франциск у листі, датованому 14 березня 2025 р., який він надіслав з лікарні директорові італійського часопису «Corriere della Sera» Лучано Фонтані, відповідаючи на його лист зі словами підтримки та близькості, в якому той також покликався на слова Святішого Отця про необхідність роззброєння.

Дякуючи за цей вияв близькості, Папа повторив те, що вже писав кілька тижнів тому у зверненні з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», а саме, що у контексті переживання хвороби війна виглядає ще абсурднішою. «Я хотів би заохотити Вас і всіх тих, хто присвячує свою працю та інтелектуальні здібності інформуванню за допомогою засобів комунікації, які зараз об'єднують наш світ в режимі реального часу: відчувате важливість слів», – закликає Святіший Отець, підкреслюючи, що йдеться не просто про слова, а про факти, що розбудовують наше середовище.

«Вони можуть об'єднувати або роз'єднувати, служити правді або послуговуватися нею, – пояснює наступник святого Петра. – Ми повинні роззброїти слова, роззброїти уми і роззброїти Землю. Існує велика потреба в рефлексії, в спокої, в відчутті складності ситуації. В той час як війна лише спустошує громади і довкілля, не пропонуючи вирішення конфліктів, дипломатія і міжнародні організації потребують нових живильних соків і довіри. Релігії, до того ж, можуть черпати з духовності народів, щоб знову розпалити прагнення до братерства і справедливості, надію на мир».

Все це, як підсумовує Святіший Отець, вимагає зусиль, труду, тиші та слів. «Почуваймося об’єднаними в цьому зусиллі, яке Благодать з неба не переставатиме надихати та супроводити», – завершує Папа.