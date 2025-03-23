Лікарі: Папа був слухняним пацієнтом, попереду – тривала реконвалесценція

Під час зустрічі з журналістами, яка в суботу ввечері відбулася у фойє лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, лікарі повідомили про те, що Папа Франциск повертається додому та розповіли про п’ять тижнів стаціонарного лікування та про подальший період одужання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У неділю, 23 березня, Папа Франциск буде виписаний з лікарні. Цю новину, очікувану протягом понад 5 тижнів після того, як він був госпіталізований 14 лютого 2025 р., повідомив професор Серджіо Альф'єрі, директор медико-хірургічного відділення лікарні ім. Аґостіно Джемеллі та керівник команди лікарів з боку медзакладу. В суботу, 22 березня, ввечері, в фойє лікарні відбулася зустріч з журналістами, акредитованими при Ватиканському прессцентрі, на запитання яких також відповів Луїджі Карбоне, заступник директора Управління охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану і лікуючий лікар Папи.

Довгоочікувана новина

«Добра новина, на яку, я думаю, чекає весь світ, полягає в тому, що завтра Святіший Отець виписується з лікарні, завтра він повернеться до “Дому святої Марти”», – сказав Альф'єрі. А далі він виклав підсумок того, що сталося від 14 лютого, тобто, з дня госпіталізації, коли Папа потрапив до лікарні «з гострою респіраторною недостатністю, викликаною полімікробною інфекцією», уражений «вірусами, бактеріями та міцетами, які призвели до важкої двосторонньої пневмонії». Це вимагало «комбінованого фармакологічного лікування під час госпіталізації». Трапилися два «дуже критичні» епізоди, через які Папа «перебував у смертельній небезпеці». «Фармакологічна терапія, введення високопоточного кисню і неінвазійна механічна вентиляція, однак, показали повільне і прогресуюче покращення, виводячи Святішого Отця з найкритичніших епізодів». Папа «ніколи не був інтубований» і «завжди залишався притомним, зорієнтованим і свідомим». Тому виписка відбудеться «у стабільному клінічному стані». Стабільному протягом щонайменше двох тижнів. Наразі медичний персонал рекомендує «частково продовжувати пероральну фармакологічну терапію» ще протягом тривалого часу. При цьому важливо дотримуватися «періоду спокою протягом періоду одужання, що триватиме щонайменше два місяці».

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Реконвалесценція в «Домі святої Марти»

Луїджі Карбоне, в свою чергу, пояснив, що у «Домі святої Марти» не оснащувано якоїсь особливої кімнати для інтенсивної терапії, але враховано звичайні потреби пацієнта, що повертається додому після такого захворювання, враховуючи, зокрема, необхідність ще якийсь час отримувати кисень. На випадок надзвичайних ситуацій готове реагувати Управління охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану, яке і за звичайних умов проводить відповідне чергування 24 години на добу. «Ми готові прийняти його вдома», – запевнив віцедиректор.

Відновлення голосу та повернення до праці

Далі лікарі відповіли на запитання журналістів, починаючи з тих, що стосувалися голосу Папи, після того, як з'явилися повідомлення про те, що Папі важко говорити. «Коли у вас двостороння пневмонія, пошкоджені легені, а також дихальні м'язи, – пояснив Альф'єрі. – Одна з перших речей, яка відбувається – це втрата голосу. Це схоже на те, коли з якихось причин хтось тривалий час говорив занадто голосно». Як і у випадку з усіма пацієнтами, молодими і старими, але особливо літніми, «потрібен час, щоб голос повернувся до того, яким він був раніше». Проте вже зараз, порівняно з тим, що було десять днів тому, спостерігаються значні покращення. «Про відновлення мовлення важко сказати, але, дивлячись на поліпшення, ми сподіваємося, що це не буде тривалий час», – підкреслив Карбоне.

Що стосується повернення Папи до роботи, то обидва фахівці пояснили, що в ці дні його госпіталізації «він завжди трохи працював і далі працюватиме, коли повернеться до Дому святої Марти». Однак зараз «він не зможе відразу ж повернутися до повноцінної роботи», рекомендація полягає в тому, щоб «взяти відповідний період відпочинку і одужання». З тієї ж причини йому не рекомендується зустрічатися з групами людей чи окремими особами або виконувати важливі зобов'язання. Папа Франциск, безумовно, робитиме це, але «після того, як завершить призначений період реконвалесценції та можна буде зафіксувати очікувані клінічні покращення».

Лікарі не назвали точних термінів, а також не говорили про якісь особливі побоювання щодо періоду після госпіталізації, окрім побоювань загострення або нових інфекцій, які є однаковими для будь-якого пацієнта. Серджо Альф'єрі, даючи зрозуміти, що Папа не хворів на Covid і не страждає на діабет, запевнив, що «найсерйозніші інфекції були подолані: деякі бактерії були переможені, щодо деяких вірусів – їхнє насичення зменшилося, зменшилася чисельність міцетів, подолання яких потребує багато часу, багато місяців. Тож якщо питання стоїть так: чи все ще є двобічна пневмонія? Відповідь – ні! Чи він повністю вилікувався від усіх полімікробних видів? На це потрібен час».

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Зразковий пацієнт

Відповідаючи на запитання, Альф'єрі та Карбоне пояснили, що це було їхнє рішення про виписку («Це завжди рішення лікарів»), але Папа Франциск сподівався на це протягом певного часу: «Він запитував нас протягом 3-4 днів: “Коли я повернуся додому?”». «Зрозуміло, що Святіший Отець міг би повернутися додому вже кілька днів тому, коли стало зрозуміло, що йому стає краще, що він краще дихає, що він може більше працювати», – сказав Карбоне. «Він був зразковим пацієнтом, – повторив Альф'єрі, – він умів прислухатися до порад усіх». І всі – в тому числі провідні інфекціоністи та діабетологи – вважали, що це «також правильний час, щоб не залишати його більше в лікарні», ще й тому, що «подальший прогрес буде відбуватися вдома». «Лікарня, хоча це може звучати дивно, є найгіршим місцем для одужання, тому що це місце, де ви можете отримати найбільше інфекцій», – пояснив лікар.

Ще не прийняті рішення про подальші заходи

Дивлячись у майбутнє, Маттео Бруні, Директор Ватиканського прессцентру, який координував брифінг, зазначив, що поки немає ніяких відомостей щодо участі в богослужіннях Страсного тижня, про візит короля Чарльза (оголошений Букінгемським палацом) 8 квітня, про очікувану поїздку до Нікеї на відзначення 1700-тої річниці Собору. На разі є добра новина про повернення Папи до Ватикану, з належними пересторогами, в надії на «швидке одужання» і з упевненістю в «доброму гуморі», який ніколи не втрачався, хоче дещо зменшувався в найважчі моменти.