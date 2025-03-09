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ПАПА

Папа: дбаймо, щоб Великий Піст став часом очищення; молімося за мир в Україні

У роздумах, поширених з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», Папа Франциск, який перебуває у лікарні, заохочує докласти зусилля, щоб Великий Піст став шляхом духовного оновлення, подякував волонтерам за їхнє самовіддане служіння, а медперсоналові – за «чудо ніжності» в піклуванні про хворих. Дякуючи всім, хто в ці дні підтримує його, він також просить і далі молитися за мир у світі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття й сестри, минулої середи обрядом накладення попелу ми розпочали Великий Піст – сорокаденний покаянний шлях, який закликає нас до навернення серця і веде до радості Пасхи. Постараймося, щоб він став для нас часом очищення і духовного оновлення, дорогою зростання у вірі, надії та любові», – таким побажанням розпочинаються роздуми Папи Франциска з нагоди недільного проказування молитви «Ангел Господній». Вже четверту неділю поспіль Святіший Отець перебуває у лікарні, а тому не може очолити молитву з вірними. Тож також і 9 березня 2025 р. опівдні пресслужба Святого Престолу поширила текст його звернення в письмовій формі.

Служіння, яке оживляє надію

Папа Франциск скеровує думку до волонтерів, які цими днями проводять ювілейні заходи, присвячені їм у рамках Святого Року 2025. «У наших суспільствах, надто поневолених логікою ринку, де все ризикує бути підпорядкованим критерію корисливості та гонитві за прибутком, волонтерство є пророцтвом і знаком надії, бо свідчить про першість безкорисливості, солідарності та служіння тим, хто цього найбільше потребує», – зазначає він, дякуючи всім, хто жертвує свій час і свої здібності цьому служінню, як також за «близькість і лагідність», з якими вони пробуджують надію в своїх ближніх.

Папа додає, що протягом тривалої госпіталізації також і він відчув на собі «дбайливість служіння та лагідність піклування», і з цієї нагоди складає подяку медпрацівникам. «І перебуваючи тут, я постійно думаю про численних людей, які в різний спосіб перебувають поруч з хворими і є для них знаком Господньої присутності. Ми цього потребуємо, отого “чуда ніжності”, яке супроводжує тих, хто переживає випробування, вносячи трохи світла в ніч болю», – додає він.

Молімося про дар миру

Святіший Отець також складає подяку усім тим, хто виявляє свою близькість з ним через молитву. «Дякую всім від щирого серця. І я також молюся за вас», – стверджує він, додаючи, що цими днями духовно єднатиметься з тими, хто братиме участь у реколекціях для Римської курії, які в першу неділю Чотиридесятниці розпочинаються у Ватикані. «Разом і надалі молімося про дар миру, зокрема, у стражденній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані та М'янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго. Зокрема, я із занепокоєнням дізнався про відновлення насильства в деяких регіонах Сирії: бажаю, щоб воно остаточно припинилося, з повною пошаною до всіх етнічних і релігійних складових суспільства, особливо до цивільного населення», – бажає Папа, поручаючи всіх материнському заступництву Пречистої Діви Марії.

09 березня 2025, 12:03

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.