Папа: дбаймо, щоб Великий Піст став часом очищення; молімося за мир в Україні

У роздумах, поширених з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», Папа Франциск, який перебуває у лікарні, заохочує докласти зусилля, щоб Великий Піст став шляхом духовного оновлення, подякував волонтерам за їхнє самовіддане служіння, а медперсоналові – за «чудо ніжності» в піклуванні про хворих. Дякуючи всім, хто в ці дні підтримує його, він також просить і далі молитися за мир у світі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дорогі браття й сестри, минулої середи обрядом накладення попелу ми розпочали Великий Піст – сорокаденний покаянний шлях, який закликає нас до навернення серця і веде до радості Пасхи. Постараймося, щоб він став для нас часом очищення і духовного оновлення, дорогою зростання у вірі, надії та любові», – таким побажанням розпочинаються роздуми Папи Франциска з нагоди недільного проказування молитви «Ангел Господній». Вже четверту неділю поспіль Святіший Отець перебуває у лікарні, а тому не може очолити молитву з вірними. Тож також і 9 березня 2025 р. опівдні пресслужба Святого Престолу поширила текст його звернення в письмовій формі.

Служіння, яке оживляє надію

Папа Франциск скеровує думку до волонтерів, які цими днями проводять ювілейні заходи, присвячені їм у рамках Святого Року 2025. «У наших суспільствах, надто поневолених логікою ринку, де все ризикує бути підпорядкованим критерію корисливості та гонитві за прибутком, волонтерство є пророцтвом і знаком надії, бо свідчить про першість безкорисливості, солідарності та служіння тим, хто цього найбільше потребує», – зазначає він, дякуючи всім, хто жертвує свій час і свої здібності цьому служінню, як також за «близькість і лагідність», з якими вони пробуджують надію в своїх ближніх.

Папа додає, що протягом тривалої госпіталізації також і він відчув на собі «дбайливість служіння та лагідність піклування», і з цієї нагоди складає подяку медпрацівникам. «І перебуваючи тут, я постійно думаю про численних людей, які в різний спосіб перебувають поруч з хворими і є для них знаком Господньої присутності. Ми цього потребуємо, отого “чуда ніжності”, яке супроводжує тих, хто переживає випробування, вносячи трохи світла в ніч болю», – додає він.

Молімося про дар миру

Святіший Отець також складає подяку усім тим, хто виявляє свою близькість з ним через молитву. «Дякую всім від щирого серця. І я також молюся за вас», – стверджує він, додаючи, що цими днями духовно єднатиметься з тими, хто братиме участь у реколекціях для Римської курії, які в першу неділю Чотиридесятниці розпочинаються у Ватикані. «Разом і надалі молімося про дар миру, зокрема, у стражденній Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані та М'янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго. Зокрема, я із занепокоєнням дізнався про відновлення насильства в деяких регіонах Сирії: бажаю, щоб воно остаточно припинилося, з повною пошаною до всіх етнічних і релігійних складових суспільства, особливо до цивільного населення», – бажає Папа, поручаючи всіх материнському заступництву Пречистої Діви Марії.